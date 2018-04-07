"Ливерпуль" хочет подписать одного из лидеров "Шахтера"

Менеджер красных Юрген Клопп считает, что Бернарду по силам заменить в команде Филиппе Коутиньо, в январе перебравшегося в Барсу, сообщает Daily Mirror.

Переговоры между сторонами не начались, но бразилец находится наверху шорт-листа Ливерпуля на лето.

По информации источника, Бернард также интересен и лондонскому Арсеналу.

В то же время Интер, по слухам, отказался от бразильца после разговора с его агентами, которые запросили игроку слишком большую зарплату.

Бернард перебрался в Шахтер из Атлетико Минейро летом 2013 года за рекордные для донецкого клуба 25 миллионов евро. В общей сложности на его счету 157 матчей и 28 голов за Горняков во всех турнирах (в том числе в этом сезоне – 29 матчей и 10 голов).