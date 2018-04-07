Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Футбол. Где смотреть матчи 26-го тура чемпионата Украины Футбол. Где смотреть матчи 26-го тура чемпионата Украины
Новости: Огненная и жгучая Кайла Кадорна - девушка футболиста "Кристал Пэлас" (Фото) Огненная и жгучая Кайла Кадорна - девушка футболиста "Кристал Пэлас" (Фото)
Новости: Самая титулованная олимпийская чемпионка завершила карьеру Самая титулованная олимпийская чемпионка завершила карьеру
Новости: Роналду получил жесткий ультиматум от испанского суда Роналду получил жесткий ультиматум от испанского суда
X

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": прогноз и ставки букмекеров на матч

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"
13:02 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: В чемпионате Англии 7 апреля состоится манчестерское дерби.

Манчестер Сити 7 апреля проведет поединок 33-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором примет соседей по городу – Манчестер Юнайтед.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются подопечные Хосепа Гвардиолы.

Так, на победу "горожан" эксперты из bet365 принимают ставки с коэффициентом 1,85. Успех гостей оценивается в 4,33. А вероятность ничейного исхода – 3,89.

Букмекерская компания William Hill также считают Ман Сити фаворитом встречи, принимая ставки на их триумф с коэффициентом 1,85. На победу Юнайтед – 4,33. Ничья в этом матче оценивается в 3,6.

Отметим, что матч 33-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед состоится 7 апреля на стадионе Этихад. Стартовый свисток – в 19:30 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, ФК Манчестер Сити, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Ибрагимович назвал любимого актера

Ибрагимович назвал любимого актера
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
1 Комментарий
  • Михайло 07.04.2018 13:23

    Я, Михайло Павлик, застерігаю: Модератори (блогери) і автори публікацій! Ви на головних сторінках новин УКРАЇНИ і на її території. Ви відповідальні за вплив на громадян. Нині, ви працюєте на ворога-агресора Росію, користуючися російською мовою в Україні, оскільки ця мова є головною складовою в гібридній війні з УКРАЇНОЮ. (Рубаєте гілку, на якій сидите). Знищення українців завжди супроводжувалося знищенням їх мови і навпаки. Згадайте голодомори, висилки, заборони української мови і засилля російської. На територіях України, де російська мова зайняла чільне місце, вони стали підконтрольними Росії (Крим, Донбас). Будете відповідати перед українським народом за свій негативний вплив в Україні. (Близько 40 тис. постраждалих - тяжко поранених і вбитих та ще сотні тисяч біженців - погодьтеся, що це не демократія). Відповідальність буде досить суттєвою, бо ви працюєте на ворога. Гібридній війні – гібридну відсіч! Маятник зміни ситуації не на користь Росії вже пройшов крайню точку у Лондоні, гойднувся і, як бумеранг, йде в сторону Росії. Україна поєднує з ним свою кінетичну енергію. Переорієнтовуйтеся. Демократія для колаборантів і кремлівських агентів - закінчується. Я не мщу, а тільки константую факти помсти Божої.

    ответить
    Нравится 0 Не нравится 0
Показать комментарии

Новости футбола

Степаненко рассказал, в чем "Шахтер" сильнее "Динамо" Кавани совершил чудовищный промах в матче с "Сент-Этьеном" (Видео) Палкин - о будущем Фонсеки в "Шахтере"

Последние новости

Манчини является главным кандидатом на пост тренера сборной Италии Угрозе Китая будет противостоять новосозданная морская пехота Японии Румыния одобрила открытие пограничного пункта Исакча - Орловка
Сегодня читают в спорте
01 Кавани совершил чудовищный промах в матче с "Сент-Этьеном" (Видео)
02 Президент WBC "приблизил" бой Ломаченко - Гарсия
03 Тренер "Боруссии" - о возвращении Ярмоленко
04 Украинский вратарь отказал "Арсеналу" и "Ювентусу" ради "Интера"
05 "Ливерпуль" хочет подписать одного из лидеров "Шахтера"
Новости сегодня
14:31 В Киевской области за браконьерство задержали экс-главу рыбинспекции района
14:31 В Бердичеве произошло задымление в торговом центре
14:26 Назван еще один кандидат на место Венгера в "Арсенале"
14:26 Нестандартные понятия красоты у разных народов мира (Фото)
14:15 Бобры спровоцировали наводнение на Волыни
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: НАТО выступает за конструктивный диалог с Россией НАТО выступает за диалог с РФ
Новости: Гройсман рассказал, как будут финансироваться школы Гройсман рассказал, как будут финансироваться школы
Новости: СМИ: Трамп начал подготовку к допросу Мюллера Трамп начал подготовку к допросу Мюллера
Новости: Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки с душевными пожеланиями Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки с душевными пожеланиями
Добавить комментарий
1