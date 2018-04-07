"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": прогноз и ставки букмекеров на матч
Новости спорта: В чемпионате Англии 7 апреля состоится манчестерское дерби.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче являются подопечные Хосепа Гвардиолы.
Так, на победу "горожан" эксперты из bet365 принимают ставки с коэффициентом 1,85. Успех гостей оценивается в 4,33. А вероятность ничейного исхода – 3,89.
Букмекерская компания William Hill также считают Ман Сити фаворитом встречи, принимая ставки на их триумф с коэффициентом 1,85. На победу Юнайтед – 4,33. Ничья в этом матче оценивается в 3,6.
Отметим, что матч 33-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед состоится 7 апреля на стадионе Этихад. Стартовый свисток – в 19:30 по киевскому времени.
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