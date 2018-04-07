Моуринью: Хотим отсрочить чемпионство "Манчестер Сити" в АПЛ

"Единственное, что могу сказать, так это то, что мы хотим одержать победу и не собираемся просто так отдавать игру „Манчестер Сити“. Мы хотим просто выйти, побороться и выиграть матч, если это возможно.

Это нормально, что хочется отсрочить их чемпионство. Мы желаем победить их в дерби, а затем — чтобы „Тоттенхэм“ одолел их на следующей неделе. Хочется, чтобы они стали чемпионами как можно позже.

Думаю, что „Челси“ чувствует то же самое, потому что они хотели бы быть действующими чемпионами как можно дольше, до конца апреля или начала мая. Это нормально в футболе, но очевидно, что "Ман Сити" будет чемпионом, потому что есть очень существенная разница", — приводит слова Моуринью AS.