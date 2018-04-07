Гвардиола: Я не играю конкретно против Моуринью
Новости спорта: Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий поединок своей команды против Манчестер Юнайтед.
В рамках 33 тура "горожане" будут иметь шанс оформить чемпионство в очном противостоянии с принципиальным соперником – МЮ.
По словам главного тренера Сити Хосепа Гвардиолы, у него нет никаких личных счетов с наставником соперника Жозе Моуриньо.
"Когда я приехал в Англию, все обсуждали мое противостояние с Моуринью, однако с тех пор прошло два сезона и ничего особенного не произошло", — сказал Гвардиола.
"Я не обыгрывал Жозе, а он не обыгрывал меня. Это наши команды обыгрывали друг друга. Я не играю конкретно против Моуринью, а он не играет конкретно против меня. Я с уважением отношусь к нему".
"Манчестерское дерби – это не Жозе против Пепа", — подытожил Хосеп.