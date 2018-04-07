Президент "Спортинга" запретил 19 игрокам посещать территорию клуба

Президент "Спортинга" Бруно де Карвалью, ранее отстранивший 19 игроков португальской команды, запретил футболистам появляться на территории клуба, в том числе, на стадионе "Жозе Алваладе", сообщает A Bola.

Напомним, что после поражения от "Атлетико" (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы де Карвалью в своём "фейсбуке" в довольно резкой манере раскритиковал игроков "Спортинга". 19 футболистов, в свою очередь, выразили недовольство в социальных сетях. После этого де Карвалью объявил, что все игроки, участвовавшие в протесте, будут немедленно отстранены и понесут наказание.

Ближайший матч "Спортинга" состоится 8 апреля — лиссабонцы сыграют с "Пасуш де Феррейра" в чемпионате Португалии. Вероятнее всего, в матче примут участие футболисты резервной команды.