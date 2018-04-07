"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед": онлайн-трансляция матча

"Манчестер Сити" -:- "Манчестер Юнайтед"

Текстовая онлайн-трансляция матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" начнется в 19:30 по киевскому времени.

В случае победы в этом матче "Манчестер Сити оформит свое 3-е чемпионство в АПЛ.

Стартовые составы команд

"Манчестер Сити": Эдерсон — Данило, Компани, Отаменди, Делф — Фернандиньо, Гюндоган, Д. Силва — Б. Силва, Стерлинг, Сане.

Запасные: Браво, Уокер, Агуэро, Ляпорт, Де Брюйне, Жезус, Яя Туре.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа — Валенсия, Смоллинг, Байи, Янг — Матич, Эррера — Лингард, Погба, Санчес — Лукаку.

Запасные: Перейра, Линделеф, Рохо, Мактоминей, Мата, Мартиаль, Рашфорд.

Где смотреть

Посмотреть игру в прямо эфире в Украине можно на канале "Футбол 1". Начало трансляции в 19:15 по киевскому времени.

Прогноз букмекеров

Хозяева матча являются фаворитом встречи по мнению экспертов. Так специалисты из bet365 принимают ставки с коэффициентом 1,85 на победу Горожан. Успех "Ман Юнайтед" оценивается в 4,33. Вероятность ничейного исхода - 3,89.