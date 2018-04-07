"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед": онлайн-трансляция матча
Новости спорта: Сегодня, 7 апреля, состоится центральный матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед".
"Манчестер Сити" -:- "Манчестер Юнайтед"
Текстовая онлайн-трансляция матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" начнется в 19:30 по киевскому времени.
В случае победы в этом матче "Манчестер Сити оформит свое 3-е чемпионство в АПЛ.
Стартовые составы команд
"Манчестер Сити": Эдерсон — Данило, Компани, Отаменди, Делф — Фернандиньо, Гюндоган, Д. Силва — Б. Силва, Стерлинг, Сане.
Запасные: Браво, Уокер, Агуэро, Ляпорт, Де Брюйне, Жезус, Яя Туре.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа — Валенсия, Смоллинг, Байи, Янг — Матич, Эррера — Лингард, Погба, Санчес — Лукаку.
Запасные: Перейра, Линделеф, Рохо, Мактоминей, Мата, Мартиаль, Рашфорд.
Где смотреть
Посмотреть игру в прямо эфире в Украине можно на канале "Футбол 1". Начало трансляции в 19:15 по киевскому времени.
Прогноз букмекеров
Хозяева матча являются фаворитом встречи по мнению экспертов. Так специалисты из bet365 принимают ставки с коэффициентом 1,85 на победу Горожан. Успех "Ман Юнайтед" оценивается в 4,33. Вероятность ничейного исхода - 3,89.