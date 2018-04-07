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"Бавария" выиграла чемпионат Германии 2017/18

ФК Бавария
20:28 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Победа над Аугсбургом 4:1 принесла мюнхенцам 28-е звание чемпиона Германии.

После 28 туров Бундеслиги Бавария опережала ближайшего преследователя, Шальке, на 17 очков.

Таким образом, "кобальтовым" нужно было набирать 18 баллов в оставшихся 6 матчах и надеяться на 6 поражений Баварии, чтобы стать чемпионами.

Баварии же, чтобы снять все вопросы, было достаточно победить Аугсбург на выезде.

Для начала мюнхенцы забили в свои ворота – интриги решил добавить Никлас Зюле. Однако затем мячи Корентена Толиссо, Хамеса Родригеса, Арьена Роббена и Сандро Вагнера сняли все вопросы — 1:4.

Несмотря на кризис по ходу сезона и увольнение Карло Анчелотти, Бавария снова выиграла чемпионат. Этот титул стал для мюнхенцев 28-м в истории и 6-м подряд.

Теперь Юпп Хайнкес постарается принести Баварии победу в Лиге чемпионов. В первом матче четвертьфинала команда обыграла на выезде Севилью 2:1.

Для Хайнкеса это уже четвертое чемпионство с Баварией. Ранее он выигрывал титул в сезонах 1988/89, 1989/90 и 2012/13.

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