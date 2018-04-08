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Дирк Кюйт возобновил карьеру, чтобы помочь родному клубу

Дирк Кюйт
07:37 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Легендарній игрок сборной Нидерландов 37-летний Кюйт временно возобновил карьеру, чтобы помочь своему родному клубу.

Бывший игрок сборной Нидерландов, «Ливерпуля», «Фенербахче» и «Фейеноорда»Дирк Кюйт, завершивший игровую карьеру в прошлом году, постарается помочь любительскому клубу «Квик Бойз» завоевать путёвку в третий по силе дивизион голландского футбола.

Команда испытывает проблемы с игроками линии атаки, поэтому 37-летний форвард готов выходить на поле в оставшихся матчах сезона, сообщает Daily Mail. «Квик Бойз» — команда из родного города Кюйта, в которой он когда-то начинал карьеру.

Кюйт сейчас работает ассистентом тренера в этом клубе. Недавно стало известно, что со следующего сезон он начнёт работу с молодёжной командой «Фейеноорда».

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Новости спорта, Дирк Кюйт, Ноовсти футбола, ФК Фенербахче, Футбол.
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