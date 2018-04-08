Дирк Кюйт возобновил карьеру, чтобы помочь родному клубу

Бывший игрок сборной Нидерландов, «Ливерпуля», «Фенербахче» и «Фейеноорда»Дирк Кюйт, завершивший игровую карьеру в прошлом году, постарается помочь любительскому клубу «Квик Бойз» завоевать путёвку в третий по силе дивизион голландского футбола.

Команда испытывает проблемы с игроками линии атаки, поэтому 37-летний форвард готов выходить на поле в оставшихся матчах сезона, сообщает Daily Mail. «Квик Бойз» — команда из родного города Кюйта, в которой он когда-то начинал карьеру.

Кюйт сейчас работает ассистентом тренера в этом клубе. Недавно стало известно, что со следующего сезон он начнёт работу с молодёжной командой «Фейеноорда».