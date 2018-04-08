Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нурмагомедов – Яквинта: видео боя за чемпионский пояс UFC Нурмагомедов – Яквинта: видео боя за чемпионский пояс UFC
Новости: Огненная и жгучая Кайла Кадорна - девушка футболиста "Кристал Пэлас" (Фото) Огненная и жгучая Кайла Кадорна - девушка футболиста "Кристал Пэлас" (Фото)
Новости: Кубок Дэвиса. Сборная Украины сыграет c Португалией Кубок Дэвиса. Сборная Украины сыграет c Португалией
Новости: "Динамо" - "Заря": незабитый пенальти и 4 безответных гола (Видео) "Динамо" - "Заря": незабитый пенальти и 4 безответных гола (Видео)
X

Додо: Мне лишь 19 лет, а я уже играю с игроками сборной Бразилии
11:36 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Защитник Шахтера Додо поделился впечатлениями от своего дебюта за Шахтер.

Молодой бразильский бек появился на поле на 87 минуте матча против Вереса (2:0), заменив Алана Патрика.

По словам Додо, дебют за Шахтер придал ему мотивации и желания бороться за место в основном составе команды.

"Это важный день. Мне лишь 19 лет, а я уже дебютирую в такой команде, как Шахтер, где играют футболисты сборной Бразилии", — цитирует Додо официальный сайт "горняков".

"Очень счастлив и благодарю Бога за возможность! Я много тренировался и надеялся, что сегодня удастся выйти. Паулу Фонсека отправил нас разминаться, затем я услышал, как он кричит мое имя, и скорее помчался переодеваться, чтобы как можно быстрее появиться на поле".

"Конечно же, рад, что победили. Это самое главное. Теперь буду работать еще больше, чтобы завоевать место в основе", — подытожил защитник.

Ранее главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал игру своих подопечных в матче с Вересом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Додо, Сборная Бразилии, ФК Шахтер, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Ибрагимович назвал любимого актера

Ибрагимович назвал любимого актера
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Альбасете" с Зозулей в составе уступил "Райо Вальекано" Рибери: Становясь чемпионом, всегда испытываешь особенное чувство "Реал", "Тоттенхэм" и "Челси" подтвердили участие в Международном кубке чемпионов

Последние новости

Смех до слез: пасхальные приколы, которые сделают ваш день В Лондоне ограбили магазин швейцарских часов Нурмагомедов – Яквинта: видео боя за чемпионский пояс UFC
Сегодня читают в спорте
01 Легендарный бразилец Роналдо признался, почему в свое время покинул "Барселону"
02 Украинец Деревянченко может сразиться с Головкиным 5 мая
03 "Манчестер Юнайтед" отложил чемпионство "Манчестер Сити" (Видео)
04 Рональдиньо: Месси лучше Роналду
05 Нурмагомедов – Яквинта: видео боя за чемпионский пояс UFC
Новости сегодня
11:54 Нурмагомедов назвал желаемого соперника
11:52 5 познавательных книг о Пасхе
11:51 Нацполиция: Богослужения посетили почти 7 млн верующих
11:32 Экипаж "Норда" пытался выехать в Россию
11:29 Смех да и только: забавные картинки для праздничного настроения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Экс-президент Бразилии сдался властям Экс-президент Бразилии сдался властям
Новости: Канадская диаспора поздравила Украину с Пасхой Канадская диаспора поздравила Украину с Пасхой
Новости: В Секторе Газа погиб журналист В Секторе Газа погиб журналист
Новости: Пасхальные таинства, о которых мы так мало знаем Пасхальные таинства, о которых мы так мало знаем
Добавить комментарий
0