Додо: Мне лишь 19 лет, а я уже играю с игроками сборной Бразилии

Молодой бразильский бек появился на поле на 87 минуте матча против Вереса (2:0), заменив Алана Патрика.

По словам Додо, дебют за Шахтер придал ему мотивации и желания бороться за место в основном составе команды.

"Это важный день. Мне лишь 19 лет, а я уже дебютирую в такой команде, как Шахтер, где играют футболисты сборной Бразилии", — цитирует Додо официальный сайт "горняков".

"Очень счастлив и благодарю Бога за возможность! Я много тренировался и надеялся, что сегодня удастся выйти. Паулу Фонсека отправил нас разминаться, затем я услышал, как он кричит мое имя, и скорее помчался переодеваться, чтобы как можно быстрее появиться на поле".

"Конечно же, рад, что победили. Это самое главное. Теперь буду работать еще больше, чтобы завоевать место в основе", — подытожил защитник.

Ранее главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал игру своих подопечных в матче с Вересом.