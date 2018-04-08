Игрок "Манчестер Юнайтед" выбрал между "Ромой" и чемпионатом Турции

По окончании нынешнего сезона истечет срок действия контракта бельгийца с "красными дьяволами".

Похоже, что новое соглашение с МЮ Феллаини не подпишет, а потому покинет Олд Траффорд в качестве свободного агента.

Как сообщает Corriere dello Sport, среди претендентов на Маруана числятся турецкие Галатасарай и Бешикташ, которые уже вышли на связь с футболистом. Тем не менее, сам Феллаини заинтересован в переходе в Рому, которая также ведет с ним переговоры.

В нынешнем сезоне на счету 30-летнего игрока 19 матчей во всех турнирах за Юнайтед, в которых он забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.