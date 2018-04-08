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Игрок "Манчестер Юнайтед" выбрал между "Ромой" и чемпионатом Турции

Феллаини
12:21 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллаини заинтересован в переходе в римский клуб.

По окончании нынешнего сезона истечет срок действия контракта бельгийца с "красными дьяволами".

Похоже, что новое соглашение с МЮ Феллаини не подпишет, а потому покинет Олд Траффорд в качестве свободного агента.

Как сообщает Corriere dello Sport, среди претендентов на Маруана числятся турецкие Галатасарай и Бешикташ, которые уже вышли на связь с футболистом. Тем не менее, сам Феллаини заинтересован в переходе в Рому, которая также ведет с ним переговоры.

В нынешнем сезоне на счету 30-летнего игрока 19 матчей во всех турнирах за Юнайтед, в которых он забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Новости спорта, АПЛ, Феллаини, ФК Рома, Чемпионат Турции.
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