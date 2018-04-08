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Суркис: Ожидаю с "Шахтером" хорошего, красивого, боевого футбола

Игорь Суркис
11:15 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Президент киевского «Динамо» доволен победой над «Зарей», но признает, что команде требуется усиление.

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал победу над «Зарей» 4:0 и высказал свое мнение о новом президенте УПЛ Томасе Гримме и следующем матче против «Шахтера». Об этом он рассказал для официального сайта клуба.

«К сожалению, в этой игре не обошлось без кадровых потерь. Шапаренко сейчас повезут на рентген, кажется, у него вылетела ключица. В остальном, ребята с хорошим настроением отметят Пасху, и будут готовиться к дерби, в один из главных матчей сезона против «Шахтера».

Мне сегодня понравились Вербич, Цыганков, а также вся линия атаки. Еще нужно было забивать. Видно, что во втором тайме команда играла с настроением, ребята притираются друг к другу.

Думаю, у этой команды есть большое будущее. Естественно, для этого нужно усилить определенные позиции. О них знаю и я, и тренер. Для уровня этого чемпионата Украины того, что есть, может, и достаточно, но для европейского уровня - недостаточно.

Жду ли я положительных изменений от нового президента УПЛ? Естественно, если пришел человек с международным опытом, работал в европейском футболе, в Швейцарии, в различных структурах. Ему доверили это место почти все клубы, только два воздержались. Просто нужно дать ему время, чтобы он адаптировался к нашим условиям и посмотреть, что у него получится.

Его программа - хорошая. Во многое я не верю, но надеюсь. Думаю, если ему удастся объединить наши клубы, вернуть болельщиков на трибуны, пригласить спонсоров, будет отлично. Кто-то ему дает времени три месяца, кто-то полгода, но я считаю, следует дать человеку поработать год, а после оценить результат.

Чего я ожидаю от следующего матча против «Шахтера»? Хорошего, красивого, боевого футбола, с ажиотажем, полным стадионом, зрелищной игрой. На этом этапе любой матч определяющий. Сегодня также нельзя было терять очки. Если матч с «Шахтером» завершится для нас удачно, борьба за чемпионство будет продолжаться, если нет, мы потеряем все шансы», - сказал Игорь Суркис.

Напомним, «Динамо» в матче 26-го тура УПЛ обыграло «Зарю» 4:0. У киевлян отличились Бурда, Вербич, Беседин и Цыганков.

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Новости спорта, Игорь Суркис, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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