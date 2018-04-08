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Милевский - о предстоящем матче "Шахтер" - "Динамо"

Артем Милевский
13:48 Сегодня Телеграф
ТК Футбол

Новости спорта: Форвард Артем Милевский вспоминает годы своих выступлений в составе «Динамо»

14 апреля состоится поединок УПЛ «Шахтер» - «Динамо», а Милевский, который сейчас выступает в Беларуси, рассказал о премиальных, которые владелец киевского клуба Игорь Суркис платил за успешные матчи против главного оппонента.

«Когда ты бьешься с командой за титул чемпиона Украины каждый год, конечно же, эмоции перехлестывают. В любой игре с Дарио Срной, Фернандиньо, Ракицким или Кучером у нас всегда была война на поле. Воспоминания такие, что адреналин во много раз превышал обычную норму».

«В таких матчах всегда был бой, независимо от тренеров. Мы выясняли, кто из нас лучше. Что касается премий, то все знают, что у «Шахтера» она была вдвое-втрое больше на наши игры между собой. У нас тоже были повышенные премиальные. Игорь Суркис подкидывал нам немного деньжат, если мы выигрывали, но мог в любой момент их забрать».

«Помню матч, когда мы выигрываем у «Шахтера» 1:0, Шацких забил с передачи Белькевича. А меня в этой встрече удалили и в результате не дали ни копейки. Хотя я отыграл практически весь матч. Это было некрасиво с их стороны», - считает Милевский.

Сейчас Артем выступает за Динамо-Брест.

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Новости спорта, Артем Милевский, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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