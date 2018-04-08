Бывшая теща едва не застрелила Шовковского (Видео)

Бывший вратарь «Динамо» Александр Шовковский подвергся вооруженному нападению со стороны своей бывшей тещи Любови Аленовой. Об этом сам Шовковский сообщил в своем Facebook:

«Приехав в установленное судом и подписанное Ольгой Аленовой Леонидовной, время и место для того чтобы забрать дочку в воскресенье. Ни матери ни дочки в доме не оказалось.

Зато оказалась Аленова Любовь Павловна, мать Аленовой Ольги Леонидовны, которая была неоднократно уличена в пристрастии к алкоголю, на которую имеются неоднократные заявления в милицию о том, что она употребляет его в больших количествах, которая позволяет себе оскорблять и даже поднимать руку на мою дочь – ее внучку.

Сначала Аленова Любовь Павловна прицельно в голову кидала в меня камнями, заблаговременно заготовленными!, с балкона, а потом по мне начала стрелять из ПИСТОЛЕТА!

Она произвела 3 выстрела, целясь в меня. На выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь».

После инцидента Шовковский заявил, что не знает, где находится его дочь и боится, что она в одном доме с «неадекватной женщиной с оружием».