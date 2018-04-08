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Бывшая теща едва не застрелила Шовковского (Видео)

Александр Шовковский
14:06 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Теща экс-вратаря «Динамо» произвела три выстрела из пистолета

Бывший вратарь «Динамо» Александр Шовковский подвергся вооруженному нападению со стороны своей бывшей тещи Любови Аленовой. Об этом сам Шовковский сообщил в своем Facebook:

«Приехав в установленное судом и подписанное Ольгой Аленовой Леонидовной, время и место для того чтобы забрать дочку в воскресенье. Ни матери ни дочки в доме не оказалось.

Зато оказалась Аленова Любовь Павловна, мать Аленовой Ольги Леонидовны, которая была  неоднократно уличена в пристрастии к алкоголю, на которую имеются неоднократные заявления в милицию о том, что она употребляет его в больших количествах, которая позволяет себе оскорблять и даже поднимать руку на мою дочь – ее внучку.

Сначала Аленова Любовь Павловна прицельно в голову кидала в меня камнями, заблаговременно заготовленными!, с балкона, а потом по мне начала стрелять из ПИСТОЛЕТА!

Она произвела 3 выстрела, целясь в меня. На выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь».

После инцидента Шовковский заявил, что не знает, где находится его дочь и боится, что она в одном доме с «неадекватной женщиной с оружием».

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Новости спорта, Александр Шовковский, Новости футбола, Стрельба, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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