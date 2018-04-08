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Раньери рассказал, где будет работать в следующем сезоне

Клаудио Раньери
15:37 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери положил конец слухам о своем уходе из клуба.

Ранее сообщалось, что Клаудио Раньери может сменить место работы из-за плохих отношений с руководством Канареек, а в качестве возможного следующего клуба итальянского специалиста назывался Лион.

Наставник Нанта положил конец этим слухам во время интервью каналу Canal+ после вчерашнего поражения против Монако (1:2).

«СМИ продолжают говорить, что я куда-то ухожу. В один день я уезжаю в Италию, а на следующий я уже оказываюсь в Ницце, но у меня есть контракт с Нантом, где я и останусь в следующем году», — сказал Раньери.

Клаудио Раньери тренирует Нант с прошлого лета. После 32 тура чемпионата Канарейки занимают 8-е место, все еще претендуя на место в зоне Лиги Европы.

До этого 66-летний специалист работал с Лестером, Монако, Валенсией, Челси, Ювентусом, Ромой и целым рядом других команд.

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Новости спорта, АПЛ, Клаудио Раньери, Новости футбола, ФК Нант, Футбол, Чемпионат Англии, Чемпионат Франции.
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