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Назван фаворит на пост главного тренера "Челси"

Массимилиано Аллегри
16:18 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри может сменить Антонио Конте в Челси.

По окончании нынешнего сезона Антонио Конте, скорее всего, покинет должность главного тренера "синих".

Накануне стало известно, что Челси провел переговоры сразу с двумя специалистами – Луисом Энрике и Массимилиано Аллегри.

Как сообщает The Express, Энрике не проявил должной отзывчивости и заинтересованности в работе, не став давать боссам лондонцев никаких конкретных ответов. Потому, как сообщает издание, фаворитом на пост главного тренера Челси теперь является Массимилиано Аллегри, который уже говорил о своем желании поработать в АПЛ.

Ранее президент Ювентуса Джузеппе Маротта заявил, что Аллегри точно останется в Ювентусе. Тем не менее, в современном футболе ничего нельзя знать наверняка.

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Новости спорта, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри, Новости футбола, Футбол.
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