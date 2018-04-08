Назван фаворит на пост главного тренера "Челси"

По окончании нынешнего сезона Антонио Конте, скорее всего, покинет должность главного тренера "синих".

Накануне стало известно, что Челси провел переговоры сразу с двумя специалистами – Луисом Энрике и Массимилиано Аллегри.

Как сообщает The Express, Энрике не проявил должной отзывчивости и заинтересованности в работе, не став давать боссам лондонцев никаких конкретных ответов. Потому, как сообщает издание, фаворитом на пост главного тренера Челси теперь является Массимилиано Аллегри, который уже говорил о своем желании поработать в АПЛ.

Ранее президент Ювентуса Джузеппе Маротта заявил, что Аллегри точно останется в Ювентусе. Тем не менее, в современном футболе ничего нельзя знать наверняка.