Назван фаворит на пост главного тренера "Челси"
Новости спорта: Наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри может сменить Антонио Конте в Челси.
По окончании нынешнего сезона Антонио Конте, скорее всего, покинет должность главного тренера "синих".
Накануне стало известно, что Челси провел переговоры сразу с двумя специалистами – Луисом Энрике и Массимилиано Аллегри.
Как сообщает The Express, Энрике не проявил должной отзывчивости и заинтересованности в работе, не став давать боссам лондонцев никаких конкретных ответов. Потому, как сообщает издание, фаворитом на пост главного тренера Челси теперь является Массимилиано Аллегри, который уже говорил о своем желании поработать в АПЛ.
Ранее президент Ювентуса Джузеппе Маротта заявил, что Аллегри точно останется в Ювентусе. Тем не менее, в современном футболе ничего нельзя знать наверняка.