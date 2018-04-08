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Вернидуб: Такое ощущение, что полмира бегает за Луниным

Андрей Лунин
19:29 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер Зари Юрий Вернидуб призвал оставить в покое вратаря команды Андрея Лунина.

Журналисты предположили, что Вернидуб был недоволен игрой голкипера Андрея Лунина, которого связывают с множеством грандов, последний среди которых – Интер.

"Отпустите уже этого молодого пацана. Ему 19 лет, а вы его поймали. Пишете и пишете. Можно поехать, два года посидеть и пропасть, как футболист. Швед где был, в Испании? Много наиграл? Я читал. И миллион заплатили, и то и другое. Суперзвезда. Сейчас в Карпатах еле выживает. Не ломайте судьбы этим молодым ребятам", — заявил Вернидуб.

"Я Андрею говорил и скажу еще раз: не нужно вообще ничего говорить ни ему, ни его папе. Может быть, тогда он чего-то добьется. Чем больше внимания, тем хуже для Лунина. Психика еще не здоровая. У вас же тоже есть Шапаренко, но что-то я не читаю ничего о нем. Поэтому парень и играет спокойно. Один из лучших. Тот же Цыганков забивает. Меньше интервью – больше пользы на поле".

"Мне уже страшно. Какого только клуба в информации об Андрее не было. Такое ощущение, что полмира бегает за ним. Подождите чуть-чуть. Придет лето, разберутся. Я, как тренер, стараюсь не лезть туда. У меня другие мысли. Две игры – 7 пропущенных. Думаю, генеральный директор, и президент клуба сами разберутся. Будет хорошее предложение, никто не будет держать Лунина. Важно только, чтобы это предложение было выгодно как клубу, так и футболисту".

"Вы видели хоть раз, чтобы в Заре кого-то передержали? У нас игрок не успел заиграть, вырос в цене и мы его сразу же продаем. Такова жизнь. Мы не Динамо и не Шахтер. Не можем позволить себе держать футболиста до 28 лет и платить огромные зарплаты. У нас скромный клуб".

В следующем туре Заря сыграет против Ворсклы. На данный момент луганчане уступают идущим третьими полтавчанам четыре очка.

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Новости спорта, Андрей Лунин, Новости футбола, ФК Заря, Футбол.
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