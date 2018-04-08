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"Манчестер Юнайтед" побил рекорд по очкам в АПЛ в постфергюсоновскую эпоху

МС - МЮ
22:33 Вс, 8 Апрель 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Нынешний сезон в Премьер-лиге — самый успешный для МЮ за последние пять лет.

Многолетний менеджер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон покинул клуб после чемпионского сезона 2012/13.

С тех пор в истории клуба начался сложный период. За четыре сезона манкунианцы лишь раз набрали 70 очков – в сезоне 2014/15. Годом ранее были 64 балла, позже – 66 и 69.

Нынешняя кампания, несмотря на давнюю капитуляцию в чемпионской гонке, выдалась для Юнайтед самой успешной в эпоху после сэра Алекса: за 6 туров до финиша команда уже набрала 71 балл.

Рекордные очки были набраны благодаря волевой победе над Ман Сити: "красные дьяволы" проигрывали 0:2, но победили 3:2.

До конца сезона МЮ сыграет против Вест Бромвича, Борнмута, Арсенала, Брайтона, Вест Хэма и Уотфорда.

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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