"Манчестер Юнайтед" побил рекорд по очкам в АПЛ в постфергюсоновскую эпоху
Новости спорта: Нынешний сезон в Премьер-лиге — самый успешный для МЮ за последние пять лет.
Многолетний менеджер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон покинул клуб после чемпионского сезона 2012/13.
С тех пор в истории клуба начался сложный период. За четыре сезона манкунианцы лишь раз набрали 70 очков – в сезоне 2014/15. Годом ранее были 64 балла, позже – 66 и 69.
Нынешняя кампания, несмотря на давнюю капитуляцию в чемпионской гонке, выдалась для Юнайтед самой успешной в эпоху после сэра Алекса: за 6 туров до финиша команда уже набрала 71 балл.
Рекордные очки были набраны благодаря волевой победе над Ман Сити: "красные дьяволы" проигрывали 0:2, но победили 3:2.
До конца сезона МЮ сыграет против Вест Бромвича, Борнмута, Арсенала, Брайтона, Вест Хэма и Уотфорда.