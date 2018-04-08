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Евтушенко: У "Динамо" уже давно нет лидера

Вадим Евтушенко
23:04 Вс, 8 Апрель 2018 Телеграф
footballua.tv

Новости спорта: Экс-игрок киевского "Динамо" Вадим Евтушенко рассказал ведущей программы "Моя гра" Алле Бублий о проблемах в "Динамо" Киев.

- В чем заключается главная проблема украинского футбола?

- Это простой вопрос. У нас нет детского футбола.

- В чем главная проблема киевского "Динамо"?

- Если бы дело было в одной лишь проблеме, думаю, ее бы уже решили.

- Кого вы можете назвать нынешним лидером "Динамо"?

- У "Динамо" уже давно нет большого лидера.

- После того, как Андрей Ярмоленко покинул команду?

- Я бы не сказал, что Андрей был лидером. Да, игровыми качествами он отличался от других футболистов. На мой взгляд, последним большим лидером был Александр Шовковский.

- А как же Олег Гусев?

- Олег - возрастной футболист, но я не знаю ничего о нем как о лидере. Боюсь, я не могу сказать, когда в "Динамо" перестали появляться лидеры. В один момент начался приток иностранцев, однако не все иностранцы хотят или могут быть лидерами.

Как по мне, то, к примеру, Тамаш Кадар прогрессирует, в нем я вижу лидерские качества. Конечно, может быть, у него есть определенные проблемы. К сожалению, сегодня в киевском клубе действительно есть игроки, которые остановились в развитии. Например, Денис Гармаш, Евгений Хачериди. Эти игроки должны были стать теми футболистами, на которых бы равнялась молодежь.

В этом разговоре мы не сможем найти ключевую проблему киевлян. Я считаю, что на данный момент руководству клуба нужно работать над комплектацией состава. Сейчас в команде есть много молодых, талантливых ребят, однако нет стариков, которые помогли бы им быстрее стать на ноги.

- А что вы скажете касаемо тренеров киевлян? Возможно, не нужно продолжать приглашать людей с "динамовским сердцем"?..

- Сейчас многие употребляют этот термин. Как по мне, это ярлык. Я не понимаю, что плохого в том, что тренер – с "динамовским сердцем". Наставника нужно оценивать по его работе, а не по тому, какое у него сердце – "динамовское" или "шахтеровское".

- Дело не только в "динамовском сердце". Речь идет о том, что каждый раз наставником "Динамо" становится экс-игрок команды, и каждый раз у него ничего особо не получается.

- Да, в последнее время "Шахтер" становится чемпионом чаще. Однако на данный момент "Динамо" - второй гранд украинского футбола. Ни один тренер не сделает из команды чемпиона, если будет нехватка квалифицированных футболистов. Я считаю, что сегодня у "Динамо" не хватает квалифицированных игроков для того, чтобы безоговорочно становиться чемпионом.

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Новости спорта, Вадим Евтушенко, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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