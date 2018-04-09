Милевский рассказал о премиях и бонусах в "Динамо"
Новости спорта: По словам Милевского, президент "Динамо" мог премировать игроков за победу над "Шахтером", но мог потом деньги забрать.
Экс-форвард Динамо Артем Милевский рассказал о премиальных на матчи против Шахтера в период выступлений за киевский клуб.
"Когда ты бьешься с командой за титул чемпиона Украины каждый год, конечно же, эмоции перехлестывают. В любой игре с Дарио Срной, Фернандиньо, Ракицким или Кучером у нас всегда была война на поле", — сказал Милевский в интервью каналу Футбол 1.
"Воспоминания такие, что адреналин во много раз превышал обычную норму. В таких матчах всегда был бой, независимо от тренеров. Мы выясняли, кто из нас лучше".
"Что касается премий, то все знают, что у Шахтера она была вдвое-втрое больше на наши игры между собой. У нас тоже были повышенные премиальные. Игорь Суркис подкидывал нам немного деньжат, если мы выигрывали, но мог в любой момент их забрать".
"Помню матч, когда мы выигрываем у Шахтера 1:0, Шацких забил с передачи Белькевича. А меня в этой встрече удалили и в результате не дали ни копейки. Хотя я отыграл практически весь матч. Это было некрасиво с их стороны", – сказал Милевский.
Ранее сообщалось, что Милевский вывихнул локоть и покинул стадион на машиние Скорой помощи.