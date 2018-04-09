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Милевский рассказал о премиях и бонусах в "Динамо"

Артем Милевский
06:57 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Twitter

Новости спорта: По словам Милевского, президент "Динамо" мог премировать игроков за победу над "Шахтером", но мог потом деньги забрать.

Экс-форвард Динамо Артем Милевский рассказал о премиальных на матчи против Шахтера в период выступлений за киевский клуб.

"Когда ты бьешься с командой за титул чемпиона Украины каждый год, конечно же, эмоции перехлестывают. В любой игре с Дарио Срной, Фернандиньо, Ракицким или Кучером у нас всегда была война на поле", — сказал Милевский в интервью каналу Футбол 1.

Милевский - о предстоящем матче "Шахтер" - "Динамо"
Милевский - о предстоящем матче "Шахтер" - "Динамо"Читать полностью

"Воспоминания такие, что адреналин во много раз превышал обычную норму. В таких матчах всегда был бой, независимо от тренеров. Мы выясняли, кто из нас лучше".

"Что касается премий, то все знают, что у Шахтера она была вдвое-втрое больше на наши игры между собой. У нас тоже были повышенные премиальные. Игорь Суркис подкидывал нам немного деньжат, если мы выигрывали, но мог в любой момент их забрать".

"Помню матч, когда мы выигрываем у Шахтера 1:0, Шацких забил с передачи Белькевича. А меня в этой встрече удалили и в результате не дали ни копейки. Хотя я отыграл практически весь матч. Это было некрасиво с их стороны", – сказал Милевский.

Ранее сообщалось, что Милевский вывихнул локоть и покинул стадион на машиние Скорой помощи. 

 

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Новости спорта, Артем Милевский, Игорь Суркис, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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