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"Ман Юнайте" нацелился на защитника "Монако"

Джибриль Сидибе
08:19 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Правый защитник Монако и сборной Франции Джибриль Сидибе вошел в список потенциальных новичков Манчестер Юнайтед.

Об интересе Ман Юнайтед к 25-летнему защитнику сообщает TF1. В Монако готовы расстаться с футболистом, который перестал прогрессировать и перерос уровень чемпионата Франции.

Источник отмечает, что Сидибе мог покинуть Монако летом прошлого года, однако крупное предложение Манчестер Сити по Бенджамину Менди вынудило руководство монегасков пересмотреть свои планы по продаже Джибриля, интерес к которому проявляли Тоттенхэм, Бавария и Барселона.

В июле прошлого года Сидибе подписал с Монако новый контракт, рассчитанный до лета 2022 года. Трансфермаркет оценивает защитника сборной Франции в 23 миллиона евро.

Джибриль Сидибе в текущем сезоне в рамках Лиги 1 отыграл 24 матча – на счету флангового защитника 2 гола и 6 результативных передач.

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Новости спорта, Джибриль Сидибе, Лига 1, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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