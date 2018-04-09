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Президент "Зари": Вернидуб хочет остаться в клубе

Юрий Вернидуб
12:10 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Президент Зари Евгений Геллер рассказал о ситуации с контрактом главного тренера Юрия Вернидуба.

Соглашение Вернидуба с луганским клубом истекает этим летом. В феврале сообщалось, что Заря собирается предложить ему новый контракт.

По словам президента Зари, вопрос продолжения сотрудничества уже обсуждался с главным тренером. Геллер отметил, что сам Вернидуб хочет остаться в клубе.

«У Вернидуба контракт до лета. Мы с ним обсуждали эту ситуацию, я ему сказал — давай пройдем чемпионат, потом поговорим. Я ему доверяю, меня он устраивает», — сказал Евгений Геллер в интервью ПроФутбол.

«Он говорит, что хочет остаться в клубе. Но если поступит предложение с Челси — уйдет, и я его отпущу. А если с Динамо, то не пойдет, в Киеве доверяют Хацкевичу. Почему не пойдет — у него есть команда с амбициями, которая на равных соревнуется с Шахтером и Динамо, и всеми остальными. Зачем менять шило на мыло?»

52-летний Вернидуб работает в Заре с ноября 2011-го, став ее главным тренером летом 2012-го. Под его руководством команда в прошлом сезоне финишировала на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ, что является для нее лучшим результатом.

В нынешнем сезоне луганчане идут на 4-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 37 очков после 26 туров. Следующий поединок Заря сыграет против Ворсклы 15 апреля.

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Новости спорта, Евгений Геллер, Новости футбола, ФК Заря, Футбол, Юрий Вернидуб.
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