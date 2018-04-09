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Президент "Зари" - о возможном трансфере Лунина

Андрей Лунин
10:22 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Голкипером луганской Зари активно интересуется миланский Интер.

Президент луганской Зари Евгений Геллер рассказал о возможном трансфере 19-летнего голкипера Андрея Лунина в миланский Интер.

"Мне очень приятно, что о моем футболисте говорят, что его хотят подписать Интер, Милан, Ливерпуль, Тоттенхэм. Хотелось бы увидеть хоть одно официальное предложение.

В нашем футболе есть много агентов, которые сами раздувают слухи. При этом они в Европе рассказывают, что у них есть полномочия от клуба заниматься делами футболистов. Ведут переговоры с Рафаиловым, а тот мне докладывает.

Последнее предложение, о котором мне рассказывали, было порядка 6-7 млн фунтов. Хорошая сумма, но мы еще и смотрим на клуб, который предлагает. Мы хотим сделать для Украины и пиар, а не только заработать деньги. Хотим показать, что из Украины приличные европейские клубы покупают футболистов", – рассказал президент Зари в комментарии программе ПроФутбол. 

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Все по теме:

Новости спорта, Андрей Лунин, Евгений Геллер, Новости футбола, Трансферы, ФК Заря, ФК Интер (Милан), Футбол.
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