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Экс-тренер сборной Англии объявил о завершении тренерской карьеры

Фабио Капелло
13:52 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Знаменитый тренер Фабио Капелло объявил о завершении карьеры.

Капелло отметил, что отныне сконцентрируется на работе на телевидении.

«Я уже говорил, что не буду тренировать сборную Италии. У меня был опыт работы с Англией и Россией. Цзянсу – мой последний опыт в футболе. Я сделал все, что хотел, и полностью доволен карьерой. Теперь буду работать комментатором на телевидении», — заявил 71-летний специалист в эфире Rai Sport.

Фабио Капелло сделал себе имя, тренируя Милан, Рому, Ювентус и Реал. В общей сложности он 7 раз выигрывал Скудетто (4 – с Миланом, 1 – с Ромой, 2 – с Юве), а также дважды выигрывал Примеру со Сливочными.

Заключительный период карьеры тренера выдался не таким успешным – он без видимого успеха тренировал сборные Англии и России, а затем не добился весомых достижений и с китайским Цзянсу Сунин, который покинул в марте из-за разногласий с менеджментом.

 
 
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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Англии, Фабио Капелло, ФК Челси, Футбол.
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