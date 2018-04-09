Исмаили стал лучшим футболистом "Шахтера" в марте

Бразильский защитник Шахтера победил в опросе болельщиков в соцсетях.

По итогам голосования, в котором приняли участие более 4 тысяч болельщиков, Исмаили опередил Марлоса, Феррейру и Давида Хочолаву.

В первом месяце весны левый защитник "горняков" провел без замен все четыре матча и забил два мяча Карпатам и Мариуполе. Стоит отметить, что именно в марте Исмаили получил дебютный вызов в национальную сборную Бразилии и прошел с "селесао" тренировочный сбор.