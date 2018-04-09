Легенда "МЮ": Райола плохо влияет на Погба

Недавно между наставником «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой и агентом Поля Погба Мино Райолой разгорелся конфликт. Легендарный экс-защитник сборной Англии Гари Невилл поделился своим мнение по поводу этого конфликта:

«Пеп немного вредничает, здесь нет сомнений. Что касается Райолы, то он может соврать кому угодно.

Он выставляет себя на посмешище и плохо влияет на Погба. Я весь год говорю, что с Полем в составе «МЮ» смотрится намного лучше, чем без него.

Он добавляет команде уверенности и высокомерия. Когда тебя покупают за такие деньги, когда ты так танцуешь и делаешь безумные прически – ты должен хорошо играть».