Легенда "МЮ": Райола плохо влияет на Погба
Новости спорта: Гари Невилл подверг критике поведение Мино Райолы
Недавно между наставником «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой и агентом Поля Погба Мино Райолой разгорелся конфликт. Легендарный экс-защитник сборной Англии Гари Невилл поделился своим мнение по поводу этого конфликта:
«Пеп немного вредничает, здесь нет сомнений. Что касается Райолы, то он может соврать кому угодно.
Он выставляет себя на посмешище и плохо влияет на Погба. Я весь год говорю, что с Полем в составе «МЮ» смотрится намного лучше, чем без него.
Он добавляет команде уверенности и высокомерия. Когда тебя покупают за такие деньги, когда ты так танцуешь и делаешь безумные прически – ты должен хорошо играть».