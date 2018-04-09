Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, почему у Украины отобрали чемпионат Европы по борьбе Стало известно, почему у Украины отобрали чемпионат Европы по борьбе
Новости: Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы
Новости: Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна
Новости: Украинка выиграла золотую медаль кадетского Кубка Европы по дзюдо Украинка выиграла золотую медаль кадетского Кубка Европы по дзюдо
X

21-летний вингер "Баварии" шестой сезон подряд становится чемпионом

Кингсли Коман
16:40 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Французский вингер "Баварии" Кингсли Коман с самого начала карьеры неизменно становится чемпионом.

Коман дебютировал во взрослом футболе в 2013 году в ПСЖ и сразу же принялся коллекционировать чемпионства. Он стал чемпионом в том сезоне и в следующем, хотя и сыграл за всю кампанию только четыре раза.

Далее в карьере Кингсли был Ювентус и чемпионство в Италии.

После этого француз перебрался на правах двухлетней аренды в Баварию, которая прошлой весной стала полноценным трансфером.

В Мюнхене Кингсли еще трижды подряд выиграл чемпионство.

В нынешнем сезоне титул был оформлен благодаря победе Баварии над Аугсбургом со счетом 4:1. Команда стала недосягаемой для преследователей за 5 туров до окончания чемпионата.

На счету Комана 10 матчей в основе и еще 11 выходов на замену в Бундеслигу. За это время он отметился 3 голами и 3 ассистами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Кингсли Коман, Новости футбола, ФК Бавария, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Ибрагимович назвал любимого актера

Ибрагимович назвал любимого актера
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Президент "Зари": Вернидуб хочет остаться в клубе Генинсон рассказал, сколько получал на посту президента УПЛ Степаненко: С удовольствием ушел бы

Последние новости

В Чернигове расписали крестами здание Ассоциации мусульман Названы самые полезные свойства лимонного сока Посмейтесь вечером: прикольные анекдоты 9 апреля
Сегодня читают в спорте
01 Рейтинг WTA: Свитолина осталась четвертой ракеткой мира
02 Степаненко: С удовольствием ушел бы
03 Гладкий обошел Шевченко (Видео)
04 Роналду покорилось феноменальное достижение
05 Хацкевич - о возможном переходе Мораеса в "Шахтер"
Новости сегодня
17:33 Мейвезер - о скандале вокруг нападения МакГрегора на автобус с Нурмагомедовым
17:26 В Антарктике впервые собрали урожай овощей
17:12 Какие украшения носит Кейт Миддлтон (Фото)
17:10 Сегодня день рождения Кристен Стюарт: лучшие роли актрисы
17:07 Торрес принял решение покинуть "Атлетико"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло
Новости: Омелян: В этом году начнем капитальный ремонт автотрасс Омелян: В этом году начнем капитальный ремонт автотрасс
Новости: СМИ: Ким Чен Ын готов обсуждать проблему денуклеаризации Лидер КНДР готов обсуждать проблему денуклеаризации
Новости: Модель Белла Хадид стала знойной блондинкой Модель Белла Хадид стала знойной блондинкой
Добавить комментарий
0