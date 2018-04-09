21-летний вингер "Баварии" шестой сезон подряд становится чемпионом

Коман дебютировал во взрослом футболе в 2013 году в ПСЖ и сразу же принялся коллекционировать чемпионства. Он стал чемпионом в том сезоне и в следующем, хотя и сыграл за всю кампанию только четыре раза.

Далее в карьере Кингсли был Ювентус и чемпионство в Италии.

После этого француз перебрался на правах двухлетней аренды в Баварию, которая прошлой весной стала полноценным трансфером.

В Мюнхене Кингсли еще трижды подряд выиграл чемпионство.

В нынешнем сезоне титул был оформлен благодаря победе Баварии над Аугсбургом со счетом 4:1. Команда стала недосягаемой для преследователей за 5 туров до окончания чемпионата.

На счету Комана 10 матчей в основе и еще 11 выходов на замену в Бундеслигу. За это время он отметился 3 голами и 3 ассистами.