УПЛ: "Карпаты" одержали победу над "Зиркой" во Львове

Чемпионат Украины, 26 тур

Карпаты – Звезда – 2:1

Голы: Гуцуляк, 23 Мякушко, 65 – Белоног, 50

Победа в матче для обеих команд могла стать ключевой в плане борьбы за выживание, ведь перед стартовым свистком они имели равное количество очков. Зирка занимала комфортную 9 позицию и могла позволить себе ничью, а вот Карпаты при родных трибунах должны были вырываться из зоны вылета.

Первый тайм прошел достаточно ровно. Преимущество львовян чувствовалась, однако Зирка пыталась время от времени отвечать своими контратаками. Особенно активными были Гедж и Белоног, однако долгое время им не хватало понимания. Карпаты, тем временем, постепенно увеличивали обороты и логично вышли вперед на 23-й минуте – Алексей Гуцуляк замкнул красивую подачу Назара Вербного. Это окончательно передало инициативу львовянам, которые довели первый тайм до уверенной победы.

Во втором же тайме начался хардкор. Зирка проснулась раньше, провела несколько пробежек, а на 50-й минуте красиво сравняла счет – Дмитрий Белоног обыгрался с Геджем и в касание замкнул его прострел. На 54-й минуте Карпаты еще и в меньшинстве остались – Лобай получил вторую желтую. Казалось, сейчас у львовян все посыплется, но через пять минут вторую желтую получил хавбек Зиркы Оганесян! Карпаты успели этим воспользоваться: в красивой атаке на 65-й минуте Марьян Швед прострелил на Мякушко, а Сергей расстрелял ворота - 2:1!

Тем не менее, Зирка еще сопротивлялась. Окончательно ее добила вторая желтая карточка Цюпы, полученная за жесткий фол против Сергея Мякушко. Полузащитник сегодня был в ударе, ведь в следующей атаке желтую карточку на нем же получил Драченко. Вдевятером Зирка уже не смогла конкурировать с Карпатами, которые стали рвать кропивничан на контратаках. Матч завершился победой львовян 2:1, хотя счет мог быть и больше.

Карпаты набрали 26 очков, потеснив Зирку с 9 места. Кропивницкая команда с 23 очками теперь опустилась на 10 место, в зону стыковых матчей.