Назван первый соперник сборной Украины на майском сборе

Одним из соперников подопечных Андрея Шевченко стала сборная Марокко. Об сообщает официальный сайт Федерации футбола Марокко.

Встреча состоится 30-го мая в Швейцарии, остальные подробности пока что не сообщаются.

Кроме поединка с Марокко, Украину ждет еще один товарищеский матч. Известно, что это команда, которая играла на Евро-2016. Среди потенциальных соперников называют Албанию, Румынию, Уэльс, Словакию, Северную Ирландию, Турцию, Чехию, Италию, Ирландию, Венгрию, Австрию. К тому же, сборные Словакии и Чехии, скорее всего, отпадают, так как Украине предстоит с ними сыграть уже осенью в Лиге Наций.

Напомним, во время мартовского сбора национальная команда сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) и обыграла Японию (2:1).