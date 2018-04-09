Клопп рассказал, как планирует пройти "Ман Сити" на пути к 1/2 финала ЛЧ

По словам Юргена Клоппа, лидер Ливерпуля Мохамед Салах, скорее всего, сыграет против "горожан", но каждому игроку команды нужно будет продемонстрировать свои лучшие качества, информирует официальный сайт УЕФА.

"В мире нет идеальных команд. Бывают разные моменты, ситуации, дни, а иногда даже минуты. Манчестер Сити выступал стабильнее всех, поэтому они уже чемпионы Англии. Но я знал, что они могут пропускать голы. А если ты пропускаешь голы, то можешь проиграть.

Сыграет ли Салах? Скорее да чем нет. Но мы должны подождать конца тренировки и посмотреть, как он на отреагирует на нагрузку. Затем примем решение.

В первом тайме манчестерского дерби Сити мог забить пять или шесть голов. Это был выдающийся матч. Но результат матча не был решен, и Юнайтед воспользовался этим.

Матчи в еврокубках – особые для Ливерпуля. Настроение в такие моменты всегда особенное. Но у нас не больше опыта в этом турнире, чем у игроков Манчестер Сити.

Нам снова нужно показать свой луший футбол. Если бы все пошло так, как этого ждали, мы бы проиграли на Энфилде и уже были бы на грани вылета из Лиги чемпионов. Сейчас нужно использовать ситуацию, которую ребята создали для нас, выдав невероятную и очень зрелую игру.

Мы должны играть стабильно в этом матче, действовать смело, много двигаться и создавать сопернику как можно больше проблем", – сказал Клопп.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити – Ливерпуль состоится завтра, 10 апреля.