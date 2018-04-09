Торрес принял решение покинуть "Атлетико"

Нападающий Атлетико Фернандо Торрес принял окончательное решение покинуть "матрасников" по окончании нынешнего сезона.

"Фернандо – легенда нашего клуба, — цитирует президента Атлетико Энрике Сересо официальный сайт клуба. – Мы говорили, что примем любое его решение о будущем. Он выбрал продолжение профессиональной карьеры в другом клубе. Однако двери Атлетико всегда открыты для него, ведь это его дом, и мы будем рады видеть его в клубе после завершения карьеры игрока. В последнем домашнем матче против Эйбара мы торжественно проводим нашу легенду. Мы сделаем так, чтобы этот день стал незабываемым как для Фернандо, так и для всех, кто придет на Ванда Метрополитано".

Фернандо Торрес, которому 20 марта исполнилось 34 года, сыграл за Атлетико 393 матча, в которых забил 126 мячей во всех турнирах. Также Эль Ниньо выступал за Ливерпуль (142, 81), Челси (172, 45) и Милан (10, 1).