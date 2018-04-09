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"Бейтесь друг за друга!" - речь Янга, которая перевернула ход игры с "Ман Сити"

Эшли Янг
18:05 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Эмоциональная речь Эшли Янга в перерыве дерби перевернула ход матча с принципиальным соперником – Манчестер Сити.

Защитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг в перерыве манчестерского дерби при счете 0:2 произнес эмоциональную речь.

"Фанаты Сити скандируют "Оле" и унижают нас. Мы это стерпим? Помните об ответственности перед фанатами и гербом клуба. Где ваша гордость? Бейтесь друг за друга!", – приводит слова игрока МЮ The Times.

Жозе Моуринью, в свою очередь, сказал, что игроки Юнайтед будут клоунами, если позволят Сити взять титул в дерби.

Напомним, Манчестер Юнайтед, уступая по ходу встречи 0:2, забил три мяча после перерыва и выиграл матч со счетом 3:2.

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Эшли Янг.
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