"Бейтесь друг за друга!" - речь Янга, которая перевернула ход игры с "Ман Сити"

Защитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг в перерыве манчестерского дерби при счете 0:2 произнес эмоциональную речь.

"Фанаты Сити скандируют "Оле" и унижают нас. Мы это стерпим? Помните об ответственности перед фанатами и гербом клуба. Где ваша гордость? Бейтесь друг за друга!", – приводит слова игрока МЮ The Times.

Жозе Моуринью, в свою очередь, сказал, что игроки Юнайтед будут клоунами, если позволят Сити взять титул в дерби.

Напомним, Манчестер Юнайтед, уступая по ходу встречи 0:2, забил три мяча после перерыва и выиграл матч со счетом 3:2.