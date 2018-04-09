"Бейтесь друг за друга!" - речь Янга, которая перевернула ход игры с "Ман Сити"
Новости спорта: Эмоциональная речь Эшли Янга в перерыве дерби перевернула ход матча с принципиальным соперником – Манчестер Сити.
Защитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг в перерыве манчестерского дерби при счете 0:2 произнес эмоциональную речь.
"Фанаты Сити скандируют "Оле" и унижают нас. Мы это стерпим? Помните об ответственности перед фанатами и гербом клуба. Где ваша гордость? Бейтесь друг за друга!", – приводит слова игрока МЮ The Times.
Жозе Моуринью, в свою очередь, сказал, что игроки Юнайтед будут клоунами, если позволят Сити взять титул в дерби.
Напомним, Манчестер Юнайтед, уступая по ходу встречи 0:2, забил три мяча после перерыва и выиграл матч со счетом 3:2.