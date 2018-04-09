Истинный шедевр: определен лучший гол в истории ЧМ по футболу (Видео)

На официальном сайте ФИФА с 31 марта по 9 апреля проходило голосование, в котором болельщикам предложили выбрать самый красивый гол в истории чемпионатов мира.

Победил гол мексиканца Мануэля Негрете, который он забил в ворота Болгарии в 1986 году.