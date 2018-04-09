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Истинный шедевр: определен лучший гол в истории ЧМ по футболу (Видео)
Новости спорта: Болельщики определили лучший гол в истории чемпионатов мира по футболу.
На официальном сайте ФИФА с 31 марта по 9 апреля проходило голосование, в котором болельщикам предложили выбрать самый красивый гол в истории чемпионатов мира.
Победил гол мексиканца Мануэля Негрете, который он забил в ворота Болгарии в 1986 году.
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