Определен лучший игрок АПЛ по итогам марта
Новости спорта: Форвард "Ливерпуля" был признан лучшим футболистом месяца в АПЛ.
Лучший бомбардир "Ливерпуля" Мохамед Салах был признан лучшим игроком Премьер-лиги в марте, что для него стало второй наградой подряд и четвертой с начала сезона.
Он забил в общей сложности шесть мячей в четырех матчах в марте в ворота "Ньюкасла", "Манчестер Юнайтед", "Уотфорда" и "Кристал Пэлас", и определенно сумел впечатлить всех своими действиями на поле.
Фанаты выбрали египтянина лучшим в престижном рейтинге в ноябре, декабре и феврале, а также в первом месяце весны.
JUST IN: Mo #Salah wins the Player of the Month award for March!
6 goals scored in 4 matches played!
Fully deserved? #LFC pic.twitter.com/5jhnxKbe1i
— Football Super Tips (@FootySuperTips) 9 апреля 2018 г.
25-летний форвард забил уже 29 мячей в Премьер-лиге, являясь лучшим бомбардиром чемпионата, опережая Гарри Кейна из "Тоттенхэма" на пять точных ударов