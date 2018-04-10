Назван лучший по проценту сейвов вратарь в топ-5 чемпионатах

В матче Реал – Атлетико "сливочные" нанесли 8 ударов в створ ворот Атлетико, но забили только один мяч.

Во многом "матрасники" должны благодарить своего голкипера Яна Облака, который продолжает оставаться эталоном надежности.

По информации Opta, Облак имеет лучший процент сейвов среди всех вратарей топ-5 чемпионатов Европы – 85% (рассматривались те вратари, которые сыграли минимум пять матчей).

Атлетико при этом – наименее пропускающая команда чемпионата. "Матрасники" пропустили всего 15 мячей за 31 матч – менее, чем полгола за игру. Лидирующая Барселона пропустила на один мяч больше.

За семь туров до финиша чемпионата Атлетико идет вторым в Ла Лиге, уступая 11 очков Барселоне, а в Лиге Европы команда в первом четвертьфинальном матче обыграла лиссабонский Спортинг 2:0.