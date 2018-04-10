Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига чемпионов: расписание матчей 10 апреля Лига чемпионов: расписание матчей 10 апреля
Новости: Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы
Новости: Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна Гонщик "Феррари" Феттель выиграл гонку Гран-при Бахрейна
Новости: Как украинские спортсмены отметили Пасху Как украинские спортсмены отметили Пасху
X

"Рома" - "Барселона": где смотреть матч Лиги чемпионов

Тренировка Барселоны
10:29 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Сегодня в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Рома" сыграет с "Барселоной".

Матч пройдет 10 апреля на стадионе "Стадио Олимпико" в Риме. Начало встречи - в 21.45.

Эту встречу можно будет посмотреть в эфире украинского ТВ на телеканале "Футбол 1". В России матч покажет "Матч! Футбол 1".

Фаворитом противостояния является "Барселона", которая в первом матче добилась уверенной победы со счетом 4:1.

Впрочем в истории еврокубков бывали случаи, когда команды отыгрывали дефицит в три мяча после первой встречи и проходили в следующий этап.

Ранее "Рома" и "Барселона" пять раз встречались между собой. Римляне победили один раз - в 2002 году, в матче группового турнира Лиги чемпионов со счетом 3:0. Именно этот счет позволит им пройти в полуфинал, в случае победы в завтрашней встрече.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Барселона, ФК Рома.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Ибрагимович назвал любимого актера

Ибрагимович назвал любимого актера
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид

"Спортивная надежда Украины" 17-летняя Дарья Билодид
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Реал" готов заплатить €100 млн за Гризманна, но "Атлетико" назвал свои условия "Бавария" намерена продлить контракты двух ветеранов клуба Гвардиола - о предстоящей дуэли против "Ливерпуля"

Последние новости

На Львовщине за ночь три человека попали под поезд ЛеБрон Джеймс установил очередной рекорд НБА Польша продолжит поддерживать Украину в конфликте с РФ
Сегодня читают в спорте
01 Журналист сломал ногу, пытаясь повторить шедевральный гол Роналду (Видео)
02 По мнению полицейских, нападение на Мейвезера не было случайным
03 "Реал" готов заплатить €100 млн за Гризманна, но "Атлетико" назвал свои условия
04 Назван первый соперник сборной Украины на майском сборе
05 В США осуществлено покушение на боксера Флойда Мейвезера
Новости сегодня
11:00 Три украинца задержаны в Греции за перевозку мигрантов
10:48 Восьмой сезон "Игры престолов" побил собственный рекорд по съемках
10:47 Porsche: 20 удивительных фактов о культовом автомобиле
10:32 В купальнике и шубе: Регина Тодоренко объявила о выходе нового клипа
10:26 Художница создает необычные картины губной помадой и поцелуями (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше назвали причину Смоленской катастрофы Польша назвала причину Смоленской катастрофы
Новости: ГСЧС предупреждает об лавинах и половодьях ГСЧС предупреждает об лавинах и половодьях
Новости: Британия и Франция РФ в химической атаке в Сирии Россию обвинили в химической атаке в Сирии
Новости: Светлая седмица: что можно и нельзя делать в первую неделю после Пасхи Светлая седмица: что можно и нельзя делать в первую неделю после Пасхи
Добавить комментарий
0