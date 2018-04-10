"Рома" - "Барселона": где смотреть матч Лиги чемпионов

Матч пройдет 10 апреля на стадионе "Стадио Олимпико" в Риме. Начало встречи - в 21.45.

Эту встречу можно будет посмотреть в эфире украинского ТВ на телеканале "Футбол 1". В России матч покажет "Матч! Футбол 1".

Фаворитом противостояния является "Барселона", которая в первом матче добилась уверенной победы со счетом 4:1.

Впрочем в истории еврокубков бывали случаи, когда команды отыгрывали дефицит в три мяча после первой встречи и проходили в следующий этап.

Ранее "Рома" и "Барселона" пять раз встречались между собой. Римляне победили один раз - в 2002 году, в матче группового турнира Лиги чемпионов со счетом 3:0. Именно этот счет позволит им пройти в полуфинал, в случае победы в завтрашней встрече.