Воробей: Шансы у "Динамо" есть, но по игре "Шахтер" сильнее

Экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей в комментарии поделился мнением о предстоящем главном матче весны между горняками и «Динамо»:

- Конечно, будет достаточно игр после этого матча. Но, исходя от турнирной таблицы, если "Шахтер" выиграет, то "Динамо" будет сложно отыграть такой гандикап. Я считаю, что это будет решающая игра в борьбе за чемпионство.

- Какие шансы у "Динамо" взять очки? Насколько киевляне готовы совершить такой подвиг?

- В футболе всякое бывает, можно отсиживаться всю игру у своих ворот и выиграть 1:0. Но по игре "Шахтер" сейчас сильнее. Шансы у "Динамо" есть, но у "горняков" их больше. Плюс поддержка болельщиков.

- Насколько молодежь "Динамо" готова тягаться с мастеровитой бразильской полузащитой?

- Молодежь имеет такое свойство, как нестабильность. Они могут дать одну-две игры, а в ключевой игре сыграть не на своем уровне. Поэтому, говорить, что молодежь «Динамо» сильно стабильно играет, я бы не стал. Проблемы они создадут, но по уровню мастерства донецкая команда гораздо выше.

- "Шахтер" передаст по 5 гривен от каждого билета на закупку мячей для детей. Как относитесь к этой акции?

- Нормальная акция для привлечения болельщика. Я считаю, что в нынешнее время детский футбол вообще нужно поддержать. Он, как и весь футбол, сейчас в затишье, но детям нужно помочь - это правильное начинание.

Напомним, матч «Шахтер» - «Динамо» пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове 14 апреля. Билеты на игру можно купить тут или в мобильном приложении от клуба со скидкой 20%.