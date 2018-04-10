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Мората может вернуться в "Ювентус"

Альваро Мората
13:06 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Итальянский футбольный клуб "Ювентус" хочет летом вернуть своего бывшего форварда Альваро Морату.

Форвард лондонского футбольного клуба "Челси" и сборной Испании Альваро Мората может летом покинуть команду. "Ювентус" заинтересован в том, чтобы вернуть в Турин 25-летнего футболиста, но препятствием может стать его зарплата. Об этом сообщает ua-football со ссылкой на Corriere dello Sport.

Дело в том, что Альваро Мората зарабатывает примерно 8 млн евро за сезон в Лондоне. Это больше, чем зарабатывает наиболее оплачиваемый игрок "Ювентуса" Гонсало Игуаин - 7,5 млн евро. Кроме того, на Морату также претендуют некоторые китайские клубы.

Напомним, испанский форвард Альваро Мората провел два сезона в "Ювентусе", но мадридский "Реал" активизировал опцию выкупа летом 2016 года. После одного сезона Мората был продан лондонскому "Челси", который в этом году не сможет претендовать на попадание в Лигу чемпионов УЕФА. Это, скорее всего, приведет к тому, что Антонио Конте оставит клуб, а Мората может вернуться в "Ювентус".

Ранее сообщалось, что знаменитый немецкий футбольный клуб "Бавария" ищет забивного форварда на замену поляку Роберту Левандовскому. В сферу интересов "Баварии" попал и Альваро Мората.

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Новости спорта, Альваро Мората, ФК Челси, ФК Ювентус, Футбол.
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