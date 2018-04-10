Шевченко мог продолжить карьеру в Германии

Как сообщает transfermart.de, в 1997 году Андрей Шевченко мог перейти в немецкий Вердер. Тогда менеджер бременского клуба Вильям Лемке и главный тренер Вольфганг Сидка приехали в Киев, чтобы подписать динамовца Юрия Максимова.

По информации источника, боссы Динамо предложили немецким коллегам приобрести еще и молодого форварда Андрея Шевченко. Но Лемке и Сидка не захотели даже слушать об этой сделке.

А в 1999 году Шевченко перешел в Милан, с которым вскоре выиграл не один титул и стал обладателем Золотого мяча.

Ранее сообщалось, что Милан продлил контракт с Дженнаро Гаттузо.