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Шевченко мог продолжить карьеру в Германии

Андрей Шевченко
13:43 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Карьера Андрея Шевченко могла сложиться по-другому, если бы руководство Вердера согласилось на его переход в 1997 году.

Как сообщает transfermart.de, в 1997 году Андрей Шевченко мог перейти в немецкий Вердер. Тогда менеджер бременского клуба Вильям Лемке и главный тренер Вольфганг Сидка приехали в Киев, чтобы подписать динамовца Юрия Максимова.

По информации источника, боссы Динамо предложили немецким коллегам приобрести еще и молодого форварда Андрея Шевченко. Но Лемке и Сидка не захотели даже слушать об этой сделке.

А в 1999 году Шевченко перешел в Милан, с которым вскоре выиграл не один титул и стал обладателем Золотого мяча.

Ранее сообщалось, что Милан продлил контракт с Дженнаро Гаттузо.

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Новости спорта, Андрей Шевченко, ФК Милан, Футбол.
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