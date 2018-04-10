"Барселона" готова выложить 100 миллионов за нового защитника

Зимой стан "сине-гранатовых" покинул Хавьер Маскерано, к тому же в данный момент неоднозначной остается ситуация с Самуэлем Умтити, который пока не спешит продлевать контракт с каталонцами.

Все это подталкивает Барселону к поиску качественного защитника на долгосрочную перспективу, и такого игрока испанский клуб видит в беке Лейпцига Дайотшанкулле Упамекано.

В контракте 19-летнего игрока с РБ прописана сумма отступных – 100 миллионов евро, и, по информации Telefoot, Барселона готова выплатить ее.

Таким образом, Упамекано может стать самым дорогим защитником в истории.

Помимо Барселоны на Дайо также претендуют Бавария, Манчестер Юнайтед, Милан и Арсенал.

Упамекано пополнил состав РБ Лейпцига в январе 2017 года, перейдя из Зальцбурга за 10 млн евро.