"Барселона" готова выложить 100 миллионов за нового защитника
Новости спорта: Бек РБ Лейпциг Дайотшанкулле Упамекано является одной из приоритетных трансферных целей Барселоны.
Зимой стан "сине-гранатовых" покинул Хавьер Маскерано, к тому же в данный момент неоднозначной остается ситуация с Самуэлем Умтити, который пока не спешит продлевать контракт с каталонцами.
Все это подталкивает Барселону к поиску качественного защитника на долгосрочную перспективу, и такого игрока испанский клуб видит в беке Лейпцига Дайотшанкулле Упамекано.
В контракте 19-летнего игрока с РБ прописана сумма отступных – 100 миллионов евро, и, по информации Telefoot, Барселона готова выплатить ее.
Таким образом, Упамекано может стать самым дорогим защитником в истории.
Помимо Барселоны на Дайо также претендуют Бавария, Манчестер Юнайтед, Милан и Арсенал.
Упамекано пополнил состав РБ Лейпцига в январе 2017 года, перейдя из Зальцбурга за 10 млн евро.