Президент ФИФА гарантировал безопасность во время ЧМ-2018
Новости спорта: По словам президента ФИФА, чемпионат мира в России пройдет в спокойной обстановке.
Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал информацию СМИ о том, что в России не смогут обеспечить болельщикам безопасность вовремя чемпионата мира 2018.
"Разумеется, в России безопасно. А во время чемпионата мира по футболу будет ещё безопаснее, потому что российские власти прекрасно понимают всю важность этого мероприятия и хотят продемонстрировать гостеприимство своей страны", - передает слова Инфантино RT.
По словам главы ФИФА, в России принимаются беспецедентные меры по безопасности и создаются све условия для того, чтобы ЧМ-2018 прошел в спокойной обстановке.
"Поэтому люди, которые хотят насладиться футбольным зрелищем и летними деньками, пусть приезжают в Россию. Те, кому нужны стычки и тому подобное, пусть остаются дома", - добавил Инфантино.