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Президент ФИФА гарантировал безопасность во время ЧМ-2018

Джанни Инфантино
14:52 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: По словам президента ФИФА, чемпионат мира в России пройдет в спокойной обстановке.

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал информацию СМИ о том, что в России не смогут обеспечить болельщикам безопасность вовремя чемпионата мира 2018.

"Разумеется, в России безопасно. А во время чемпионата мира по футболу будет ещё безопаснее, потому что российские власти прекрасно понимают всю важность этого мероприятия и хотят продемонстрировать гостеприимство своей страны", - передает слова Инфантино RT.

По словам главы ФИФА, в России принимаются беспецедентные меры по безопасности и создаются све условия для того, чтобы ЧМ-2018 прошел в спокойной обстановке.

"Поэтому люди, которые хотят насладиться футбольным зрелищем и летними деньками, пусть приезжают в Россию. Те, кому нужны стычки и тому подобное, пусть остаются дома", - добавил Инфантино. 

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Новости спорта, Джанни Инфантино, Новости футбола, ФИФА, Футбол, ЧМ-2018.
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