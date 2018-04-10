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Один из лидеров "Динамо" рискует пропустить матч с "Шахтером"

Николай Шапаренко
18:41 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Участие полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко в предстоящем поединке против Шахтера находится под большим вопросом

В настоящий момент 19-летний футболист носит специальную повязку и работает в тренажерном зале в щадящем режиме.

Напомним, что в предыдущем поединке против Зари (4:0) хавбек получил растяжение связок ключицы.

В свою очередь, близок к восстановлению центральный защитник киевлян Томаш Кадар, и даже существует вероятность выхода венгра на поле в ближайший уикенд.

Травму 28-летний футболист получил 15 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Лацио (0:2), сроки его восстановления оценивались в месяц.

Николай Шапаренко в текущем сезоне сыграл за Динамо 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста. В активе Томаша Кадара 33 матча.

Один из центральных поединков всего чемпионата Украины между Шахтером и Динамо состоится в субботу, 14 апреля.

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Новости спорта, Николай Шапаренко, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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