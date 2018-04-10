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"Интер" и "Лестер" ближе всех к Лунину

Андрей Лунин
21:40 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Вратарь "Зари" Андрей Лунин все ближе к переезду в один из европейских топ-чемпионатов.

Новоиспеченный голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин уже длительное время является трансферной целью множества клубов. Ранее сообщалось, что 19-летний голкипер отказал лондонскому Арсеналу и Ювентусу, выбрав Интер.

"Итальянский чемпионат очень сильный и интересный", — начал свое интервью на Radio Crc Хведелиани. – "Считаю, что он неплохо подойдет для молодых голкиперов. Не только Лунина, но и колумбийца Уилкера Фариньеса, нашего клиента, выступающего в родном чемпионате (8 матчей за взрослую сборную Колумбии, прим. редактора)".

"Интерес к Лунину со стороны Наполи и Ромы? Я узнал об этом, как и вы – из газет. Не исключаю, что кто-то из них связывался с Зарей.

За Андреем охотятся несколько команд из разных стран: Италия, Англия, Австрия. Ювентус был среди этих клубов, но их интерес уже иссяк. В данный момент, ближе других к трансферу Лунина могу назвать два коллектива – Интер и Лестер. Ничего больше сказать не могу", — добавил Хведелиани.

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Новости спорта, Андрей Лунин, Новости футбола, ФК Интер (Милан), ФК Лестер, Футбол.
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