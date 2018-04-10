Тайсон - о возможном уходе из "Шахтера"

Хавбек «Шахтера» Тайсон рассказал, что имеет интерес со стороны зарубежных клубов.

- В прессе периодически появляются новости об интерес и к твоей персоне со стороны зарубежных клубов. Насколько стоит доверять этой информации?

– Так и есть, но у меня – контракт с «Шахтером». Этот клуб ко мне хорошо относится. Здесь я чувствую себя, как дома. В нем созданы все условия для качественной работы. Хочу поблагодарить президента и сотрудников «Шахтера» за все то, что они для нас делают.

Понимаю, как это непросто: уехать из родного Донецка, жить в другом городе, а играть и вовсе в третьем. При этом продолжать ставить высокие задачи и не опускать планку, – сказал Тайсон.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов продать Тайсона в «Сампдорию» за более чем 20 млн евро.