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Назван лучший тренер 26-го тура УПЛ

Александр Хацкевич
17:47 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич признан лучшим тренером 26-го тура УПЛ

В прошлую субботу киевляне обыграли на выезде Верес (1:0) в 24-м туре чемпионата Украины. Благодаря этой победе Динамо сохранило шестиочковое отставание перед лидером первенства Шахтером.

Хацкевич получил от Всеукраинского объединения футбольных тренеров за этот поединок оценку в 4,8 балла. В частности, организация обратила внимание на тот факт, что перед очной встречей с Горняками киевляне подходят, имея пятиматчевую серию побед.

Белорусский специалист работает с Динамо с лета прошлого года, сменив на этой должности Сергея Реброва. Под его руководством бело-синие дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где вылетели от Лацио (2:2, 0:2).

Матч Шахтер — Динамо состоится 14 апреля.

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Новости спорта, Александр Хацкевич, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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