Назван лучший тренер 26-го тура УПЛ

Хацкевич получил от Всеукраинского объединения футбольных тренеров за этот поединок оценку в 4,8 балла. В частности, организация обратила внимание на тот факт, что перед очной встречей с Горняками киевляне подходят, имея пятиматчевую серию побед.

Белорусский специалист работает с Динамо с лета прошлого года, сменив на этой должности Сергея Реброва. Под его руководством бело-синие дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где вылетели от Лацио (2:2, 0:2).

Матч Шахтер — Динамо состоится 14 апреля.