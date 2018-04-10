Назван лучший тренер 26-го тура УПЛ
Новости спорта: Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич признан лучшим тренером 26-го тура УПЛ
В прошлую субботу киевляне обыграли на выезде Верес (1:0) в 24-м туре чемпионата Украины. Благодаря этой победе Динамо сохранило шестиочковое отставание перед лидером первенства Шахтером.
Хацкевич получил от Всеукраинского объединения футбольных тренеров за этот поединок оценку в 4,8 балла. В частности, организация обратила внимание на тот факт, что перед очной встречей с Горняками киевляне подходят, имея пятиматчевую серию побед.
Белорусский специалист работает с Динамо с лета прошлого года, сменив на этой должности Сергея Реброва. Под его руководством бело-синие дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где вылетели от Лацио (2:2, 0:2).
Матч Шахтер — Динамо состоится 14 апреля.