Комитет арбитров ФФУ: Феррейра должен пропустить матч с "Динамо"

Главный арбитр матча Верес – Шахтер Юрий Можаровский ошибся, не показав желтую карточку форварду гостей Факундо Феррейре за неспортивное поведение. Соответствующее решение озвучил Комитет арбитров ФФУ, информирует официальный сайт Организации.

"На 21-й минуте ассистент арбитра фиксирует положение "вне игры" футболиста №19 гостей, который, вместо того, чтобы остановиться и позволить возобновить игру свободным ударом в пользу команды в защите, продолжает свои действия и выбивает мяч высоко вверх в направлении трибуны.

Эта неспортивное поведение должно быть наказано желтой карточкой и арбитр не должен ограничиваться простым устным замечанием", – говорится на официальном сайте ФФУ.

В случае получения желтой карточки Феррейра пропустил бы матч против Динамо в 27 туре УПЛ. В пассиве форварда "горняков" уже 3 предупреждения. Согласно регламенту (п. 6 ст. 35), в случае получения 4-й желтой карточки игрок пропускает следующую игру чемпионата из-за дисквалификации.