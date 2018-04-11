Варан: Роналду - важнейший для нас игрок, он уникален

Защитник "Реала" Рафаэль Варан высказал свое мнение перед ответной игрой с "Юве" в рамках 1/4-финала Лиги чемпионов.

"Роналду - важнейший для нас игрок, - приводит слова Варана официальный сайт УЕФА. - Он уникален. Все мы прекрасно знаем, насколько он хорош. У нас сильный состав, но когда его нет на поле, это всегда сказывается... Джанлуиджи Буффон - это легенда, причем не только в футболе. Это великий человек. Не знаю, будет ли это последний еврокубковый матч в карьере Буффона. Вроде бы, он по-прежнему получает огромное удовольствие от футбола, и не мне это комментировать. Для нас большая честь играть против такого футболиста и такого человека.

Не люблю много говорить, но могу сказать важное слово, когда вещи складываются не лучшим образом. Всегда стараюсь помочь парням. Я учусь год от года. Опытным футболистам важно сохранять хладнокровие в любых ситуациях. Когда оно того требует, наш коллектив умеет справляться с высочайшим давлением".