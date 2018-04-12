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Мертезакер: У Озила просто огромный потенциал, он способен играть еще лучше

Месут Озил
10:52 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Немец Пер Мертезакер похвалил своего партнера по команде Месута Озила.

Немецкий хавбек стал одним из лучших игроков в поединке Лиги Европы против ЦСКА, который Арсенал выиграл со счетом 4:1.

По итогам матча Мертезакер остался впечатлен игрой Месута, однако он уверен, что немецкий хавбек еще не показал свой максимум.

"У Озила превосходное видение поля. Наша задача – помочь ему оказаться на как можно лучшей позиции", — начал Пер.

"Мы должны дать ему платформу для действий в каждом матче. Поединок против ЦСКА был отличным подтверждением моих слов".

"Озил способен играть еще лучше. У него просто огромный потенциал. Он поучаствовал во всех четырех мячах в ворота ЦСКА. Мы хотим, чтобы он был так же ценен в каждой игре", — заявил Мертезакер.

В нынешнем сезоне Озил отметился 4 голами и 9 результативными передачами в 26 матчах АПЛ.

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Новости спорта, Лига Европы, Месут Озил, Новости футбола, ФК Арсенал (Лондон), Футбол.
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