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Экс-игрок "Ливерпуля" считает, что у команды Клоппа есть шанс выиграть ЛЧ

Йон-Арне Риисе
18:24 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Бывший защитник "Ливерпуля" считает, что у команды Клоппа есть шансы выиграть Лигу чемпионов.

Экс-игрок английских "красных" Йон-Арне Риисе верит в свою бывшую команду в нынешней Лиге чемпионов.

"Конечно, это будет очень трудно, но в этом году у них есть хороший шанс добиться успеха. В турнире продолжают выступление несколько отличных команд, но после того, что "Ливерпуль" показал на "Энфилде", осталось не так много клубов, которые могут его остановить", - приводит слова Риисе Sky Sports.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, напомним, готовит свою команду к настоящей битве в ответном Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". "Мы снова должны показать свою лучшую игру. Если бы все пошло так, как все ожидали, то мы были бы на полпути к вылету, мы бы проиграли на "Энфилде". Но сейчас мы должны воспользоваться ситуацией, которую создали парни своей великолепной игрой - очень, очень зрелой игрой", - сказал он.

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