Экс-президент ПФЛ прокомментировал скандальный матч в Первой лиге Украины

"О ангажированности и заинтересованности отдельных лиц свидетельствует неадекватная реакция на мое обычное сообщение о том, что я видел своими глазами во время матча Десна – Арсенал.

Изменение акцентов, попытка криков "держи вора". Сами понимаете кто и когда кричит такое.

Вот это интервью как раз ярко демонстрирует о глубоком непонимании сути Правил, Регламентов и просто принципов честной игры.

1. "Я был в Федерации футбола и встретил Лучано Лучи. Я спросил, почему один и тот же арбитр судит два наших матча с Десной. Он ответил, что это очень квалифицированный судья, который справится с этой игрой. У меня не было оснований не доверять председателю Комитета арбитров".

Как часто перед принципиальными матчами директора команд посещают Федерацию и "случайно" встречают председателя Комитета арбитров? Интересно было бы узнать у Палкина, Чохонелидзе, Мисюры, Рафаилова и других мысли об этом.

2. "Я сказал ему, что он – непорядочный человек, а он не ответил ни слова. Просто опустил глаза и ушел".

Фактически Москаленко сам признается, в чем его и обвиняют. И он даже не понимает этого. Интересно, что по его мнению должен был сделать арбитр? Ответить ему? Начать обсуждать моменты матча?

Возможно, назначение пенальти в ворота Десны и было было ключевой целью посещения Комитета арбитров. И его неназначение и привело к такой бурной реакции. Мол, я был у вас в Комитете, я договаривался, а ты, гад, взял и не назначил пенальти? Момента не было? Но ты должен был его придумать! Похоже именно на такую реакцию.

3. Разгоняется плетка о мифических 300 тысячах неизвестно кем данными арбитру. Причем ни имен, ни конкретики какой-то, зато десятки репостов. Если есть данные о таком факте, выкладывайте. Причем сам директор клуба боится лично это сказать, потому что понимает, что ничего подобного не было и быть не могло. Зато ответственность совсем другая.

4. Комитет арбитров вынес свое решение. Однако в данном интервью директор Арсенала демонстрирует, что собирается вмешиваться и пытаться менять решение Комитета арбитров. Десятки ботов игнорируют данное решение и безапелляционно и без каких-либо фактов кричат на всю страну о нечестном судействе. Запись матча уже подделать нельзя", – написал Сирота на своей странице в Facebook.