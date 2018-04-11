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Проигрыш "Ман Сити" в дерби лишил африканского болельщика жены

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Поль Погба
06:15 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Фанат "Манчестер Сити" поставил свою жену на победу своих любимцев в дерби с Юнайтед.

Курьезный случай произошел в Африке, где болельщики из Танзании решили заключить необычное пари, поставив на успех своих любимцев в дерби Манчестера – победитель сделки на неделю забирает жену проигравшего. 

Как отмечает издание The Sun, болельщик "горожан" по имени Амани Стенли пообещал свою жену на неделю своему приятелю, если Манчестер Сити проиграет Ман Юнайтед в матче 33-го тура АПЛ. Фанаты даже сделали специальные расписки, где зафиксировали, что победитель забирает жену проигравшего.

"Я, Амани Стенли, в здравом уме, обещаю отдать свою жену на целую неделю моему брату Тони Шилле, если Манчестер Сити не выиграет титул в матче против Манчестер Юнайтед. Меня не принуждали к этому соглашению", – говорится в сообщении.

Напомним, что Ман Сити в случае победы на Юнайтед в минувшие выходные досрочно оформил бы титул АПЛ. Команда Хосепа Гваридолы выигрывала после первого тайма 2:0, однако дубль Поля Погба и победный гол Криса Смоллинга после перерыва принесли победу Манчестер Юнайтед в дерби (3:2), а болельщик "горожан" вынужден был отдать собственную жену своему другу. 

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Манчестер Сити, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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